W Wielgiem czego tylko czytelnicza dusza zapragnie!

W bibliotece w Wielgiem dyskutują o książkach i oferują wiele książek o tematyce regionalnej. Mało tego, Kujawy i ziemie dobrzyńską można podziwiać na fotografiach za sprawą wystawy w ramach Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego 2021.

W ciągu ubiegłego roku, naznaczonego piętnem pandemii, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Wielgiem spotkali się sześć razy. Były to wartościowe spotkania, podczas których była okazja do podzielenia się swoimi wrażeniami po przeczytaniu konkretnej lektury. Dyskusje toczyły się wokół książek: Donny Leon „Gra pozorów”, Ałbeny Grabowskiej „Doktor Bogumił” , Igi Żmijewskiej „Warszawianka” , Jakuba Małeckiego „Saturnin” , Małgorzaty Szejnert „Wyspa Węży” i Wojciecha Dutki „Kurier z Tivoli”. - Rozpiętość tematyki i gatunków literackich była dość duża – mówi Katarzyna Kwiecińska, dyrektorka Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. - Zaczęliśmy od kryminału o weneckim komisarzu policji Guido Brunettim poprzez wciągającą historię miłosną, kryminalną i medyczną w „Doktorze Bogumile”, by przejść do „Saturnina” . W listopadzie czytaliśmy mocny reportaż o szkockiej wyspie Bute, gdzie generał Sikorski w czasie drugiej wojny światowej przetrzymywał swoich politycznych przeciwników. Zakończyliśmy rok porządną lekcją historii w znakomitej powieści sensacyjno-szpiegowskiej „Kurier z Tivoli”.

Dyskusyjny Klub Książki działa w Wielgiem od blisko 12 lat. Zrzesza ludzi, którzy lubią nie tylko czytać książki, ale także o nich dyskutować. - Nie zawsze się zgadzamy, mamy różne gusta czytelnicze, ale łączy nas miłość do książek – kontynuuje Katarzyna Kwiecińska. - Zapraszamy chętnych w nasze szeregi, bo im nas więcej, tym dyskusje mogą być ciekawsze.

Z kolei dzięki współpracy z Fundacją Ari Ari można w bibliotece obejrzeć niezwykle interesującą wystawę w ramach Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego 2021.Wybrane do wystawy muzealia ilustrują fragmenty zbiorów i kolekcji. Składa się na nią prezentacja sześciu miejsc na różnych etapach realizowania swoich działalności. Wśród uczestników wystawy znalazły się: Izba Pamięci w Lubieniu Kujawskim, Muzeum Szkolne w Kowalu, Galeria Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, Aleksandrowska Izba Historyczna w Aleksandrowie Kujawskim, Archiwum Leśnej Bazy Łęcku koło Pakości oraz organizowane od 2020 roku Małe Muzeum w Skępem. Wystawa jest kolejną okazją do zainteresowania historią Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Biblioteka sukcesywnie rozbudowuje swoje zasoby wydawnictw regionalnych oraz promuje lokalnych twórców. Tylko w ostatnim czasie uzupełniła o brakujące zeszyty „Rocznik Dobrzyński”.