Powstała książka o dziejach Kikoła i gminy. To prawdziwe kompendium wiedzy

W sali widowiskowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole odbyła się promocja książki „Kikół i okolice. Materiały do monografii miasta i gminy Kikół”, autorstwa prof. Mirosława Krajewskiego. Tym samym zakończono świętowanie przywrócenia praw miejskich, które Kikół utracił po powstaniu styczniowym na mocy ukazu carskiego.

Kikół i okolice. Materiały do monografii miasta i gminy Kikół - Bardzo obszerne dzieło

- Pomysł na zlecenie napisania tej książki zrodził się z chwilą podjęcia działań, by przywrócenie praw miejskich stało się faktem – mówi Józef Predenkiewicz, burmistrz miasta i gminy Kikół. – Nie mogliśmy przecież zaprzepaścić historycznej szansy, przed którą stanął Kikół. Udało się i od 1 stycznia tego roku znów jest miastem. Profesor Mirosław Krajewski podjął się trudnego zadania, jakim było zebranie w jednym dziele informacji o Kikole i gminie. Jestem pod ogromnym wrażeniem efektu końcowego, który przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo dziękuję.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, żywo zainteresowanych historią Kikoła i okolic. Byli to nie tylko samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, ale też mieszkańcy i ludzie pióra. Nie zabrakło twórców, chroniących od zapomnienia ludzi, którzy tworzyli historię ziemi dobrzyńskiej. Było reprezentowane Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej oraz Lipnowska Grupa Literacka. Dzieło powstało tak obszerne, że na jego lekturę trzeba poświęcić wiele wieczorów.

Profesor Krajewski wygłosił wykład, w którym szczegółowo omówił swoją najnowszą publikację. Potem przyszedł czas na podziękowania i gratulacje.

- Czytelnik biorąc do rąk publikację, prześledzi rozwój samorządu gminnego i pozna ludzi, którzy pracowali na rzecz lokalnej społeczności – przekonuje burmistrz Józef Predenkiewicz. - Dowie się o okupacyjnym terrorze podczas drugiej wojny światowej i pozna radość z odzyskania wolności tamtego pokolenia. Zrozumie też, ile trudu trzeba było włożyć, by gmina zyskała dzisiejszy wygląd. To lata ciężkiej pracy, starań o pozyskanie środków zewnętrznych, odwaga w podejmowaniu wyzwań, a nade wszystko sumienne i pełne zaangażowania wypełnianie codziennych obowiązków.