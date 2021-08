W Wielgiem dzieci uczyły się projektowania gier komputerowych – były zachwycone!

W bibliotece w Wielgiem odbyły się zajęcia z projektowania gier komputerowych. Uczestniczące w nich dzieci były po prostu zachwycone. Nic dziwnego, wirtualna rzeczywistość wciąga!

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie biorą udział w projekcie „Sieć na kulturę”. W jego ramach dzieci brały udział w zajęciach on-line. Jednak w minionym tygodniu w bibliotece odbyły się zajęcia dodatkowe, by uczestnicy pod okiem fachowca mogli jeszcze poćwiczyć nowe umiejętności. Taki bezpośredni kontakt jest niezastąpiony, bo na bieżąco można rozwiązywać pojawiające się problemy. Warsztaty były poświęcone projektowaniu i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Polegały one na praktycznym stworzeniu gry w środowisku construct oraz strony internetowej w WordPressie.

Każdy z uczestników stworzył własną grę i opublikował ją na stronie internetowej. Dzieci były tak zaangażowane w pracę, że nawet nie potrzebowały przerw. To coś niesamowitego, bo czas podczas lekcji w szkole zawsze się im dłuży, a tu taka chęć do pracy! Zajęcia prowadził Damian Zalewski.

To nie wszystko, bo jeszcze z „Sieci na kulturę” biblioteka otrzyma trzy laptopy i tyle samo tabletów.