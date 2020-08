W Wielgiem kończą inwestycje jedna po drugiej, a gmina zyskuje!

Gmina Wielgie zakończyła dwie duże inwestycje. Został zrewitalizowany budynek Szkoły

Podstawowej w Czarnem i rozbudowano przedszkole w Wielgiem. Naprawiono też budynek przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach, który ucierpiał podczas burzy.

Rozbudowa i remont przedszkola, funkcjonującego w strukturze Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem trwała od ubiegłego roku. Zakres robót był bardzo szeroki, bo powstały trzy

przestronne pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia oraz nowoczesną salę

gimnastyczną. Wnętrza cieszą bajkowymi kolorami i nowymi sprzętami, a tematyczne kąciki zabaw z pewnością spotkają się z uznaniem dzieci. Powstało również zaplecze socjalno – biurowe, szatnia i sanitariaty. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 mln 400 tys. zł. Została ona dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w

wysokości 360 tys. zł. Do przedszkola uczęszczać będzie 105 dzieci.

Zakończyła się również rewitalizacja zabytkowego pałacyku, w którym mieści się Szkoła

Podstawowa w Czarnem. Koszt tej inwestycji to 1 mln 65 tys. zł. Prace przebiegły bardzo szybko. Założono rynny oraz dach z blachy tytanowej, osuszono mury i fundamenty, skuto stare tynki i

położono nowe.