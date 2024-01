W Wielgiem w tegorocznym budżecie zaplanowano ponad 14 milionów złotych na inwestycje!

Rada Gminy Wielgie pod koniec grudnia ubr. uchwaliła tegoroczny budżet. Wszyscy radni głosowali za jego przyjęciem. Po stronie dochodów opiewa on na kwotę 53 mln 959 tys. 962 zł, a po stronie wydatków na 53 mln 993 tys. 407 zł. Deficyt budżetowy jest niewielki, bo na poziomie 33 tys. zł.

**Najwięcej na oświatę

W budżecie najbardziej kosztowna jest oświata, bo na nią trzeba będzie wydać 15 mln 409 tys. zł, a na pomoc społeczną – 9 mln 406 tys. 540 zł. – Do wydatków na oświatę będziemy musieli dołożyć z własnych środków – mówi Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie. – W ubiegłym roku była to niebagatelna suma, bo około 5 milionów zł. Teraz zapowiadany jest wzrost subwencji oświatowej. Wiąże się to z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. Czas pokaże, czy te obietnice zostaną spełnione.

Na inwestycje zaplanowano 14 mln 741 tys. 660 zł. Najpoważniejszą inwestycją będzie przebudowa drogi gminnej Czarne – Orłowo. Będzie ona kosztować ponad 6 mln zł. Z kolei na budowę odcinka drogi z Zadusznik w kierunku Fabianek będzie trzeba wydać 1 mln 410 tys. zł. Rozpocznie się rewitalizacja zabytkowego dworku w Zadusznikach, w którym mieści się Szkoła Podstawowa. Prace zostaną rozłożone na dwa lata. W tym roku samorząd gminny przeznaczy na nie 3 mln 552 tys. zł. Zostanie też wybudowana sieć wodociągowa Orłowo-Piaseczno.

Powstanie żłobek

Rozpocznie się budowa żłobka w Wielgiem. Dokumentacja jest już gotowa i niebawem zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Jej koszt to 1 mln 249 tys. 519 zł. Żłobek ma zacząć działać 1 września 2025 r. Gmina otrzyma dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 976 812 zł. Dzieci będą miały tam zapewnioną właściwą opiekę i pielęgnację oraz edukację poprzez zabawę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

- W żłobku znajdzie się miejsce dla 24 dzieci – wyjaśnia wójt Tadeusz Wiewiórski. – Jest to bardzo potrzebna inwestycja, gdyż najbliższe placówki tego typu są w Lipnie i we Włocławku. Dziecko po opuszczeniu żłobka znajdzie miejsce w przedszkolu, a potem w szkole podstawowej. Mury naszego Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem opuści dopiero po ósmej klasie.

Warto podkreślić, że dzięki kolejnym inwestycjom Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem jest na wskroś nowoczesną placówką, w której działa przedszkole i szkoła podstawowa, boisko „Orlik” i plac zabaw. W ubr. wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wszystkie lampy oświetleniowe. Zainstalowano fotowoltaikę, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej. To potężna inwestycja o wartości 3 mln 538 tys. 255 zł.