W Wiewiórkach w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim rozkręca się miejsce do wymiany rzeczy i wiedzy. Zobaczcie zdjęcia

W Wiewiórkach w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim rozkręca się miejsce do wymiany rzeczy i wiedzy

Od kwietnia po generalnym remoncie w dawnym budynku szkoły w Wiewórkach w gminie Płużnica w powiecie wąbrzeskim działa Płużnicka Współdzielnia, która jest miejscem do dzielenia się dobrymi przedmiotami, które nie są już potrzebne właścicielom, ale i pomysłami, doświadczeniami i przemyśleniami między mieszkańcami gmin Płużnica i Lisewo.

Do tej pory do Współdzielni przekazano m.in. książki, gry, talerzyki, szklanki, kubki, filiżanki, a przedmioty te trafiły już do nowych właścicieli. - Mieszkańcy przynoszą różne rzeczy i podczas pobytu we Współdzielni zabierają inne, dochodzi do wymiany. Obawialiśmy się, że będzie to zbiorowisko śmieci, ale okazuje się, że nie - rzeczy, które przynoszą mieszkańcy są naprawdę fajne - mówi Justyna Jankowska, prezes Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica. Przedmioty, oprócz osób prywatnych, przekazali do tej pory m.in. radni Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna. Wszystkie osoby, które chcą przekazać rzeczy do Współdzielni, aby dać im drugie życie, mogą kontaktować się z przedstawicielami Współdzielni pod numerem tel. 515-650-539 lub za pośrednictwem adresu e-mail: m.ludwiszewska@smgp.org.pl