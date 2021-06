Wakacje mają być bezpieczne. Do ochrony jest 608 miejsc wypoczynku w całym Kujawsko-Pomorskiem

Warto dodać, że pełną listę tych miejsc można znaleźć na stronie https://sk.gis.gov.pl/

- To miejsca zabezpieczane przez kujawsko-pomorski WOPR, zatwierdzone przez inspekcję sanitarną, chronione przez zarządzających tymi kąpieliskami. Zachęcamy, namawiamy, do korzystania z nich całymi rodzinami. W tym roku przygotowaliśmy także szczególny projekt „Korytarz życia, czyli nieblokowania dostępu ratowników do osób potrzebujących pomocy, a także numeru alarmowego 112”. Przygotujemy specjalne miejsce, specjalny korytarz, tak aby w momencie, kiedy ktoś będzie tonął, ratownik, który obserwuje wodę, miał przestrzeń do tego, aby do takiej osoby jak najszybciej się dostać – mówił Mikołaj Bogdanowicz.