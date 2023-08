Wakacyjne tłumy w pociągach. "W pierwszej klasie stoi się bardziej prestiżowo" - oto opinie pasażerów

Niedawno media obiegła informacja o mężczyźnie, który wykupił bilet na podróż pociągiem PKP Intercity z Gdańska do Katowic w pierwszej klasie bez gwarancji miejsca, bo wszystkie były zajęte. Efekt? Przez prawie sześć godzin siedział na korytarzu przy toaletach. W trakcie podróży był przypadkiem kopany przez pasażerów, którzy musieli go ominąć, żeby dojść do toalety. Koszmar!