Wakacyjny rozkład jazdy PKP 2024. Tu dojedziesz z województwa kujawsko-pomorskiego

Pociągiem Wydmy do Łeby i na Hel

Bursztyn zaprasza do Kołobrzegu

Pociąg Witkacy zawiezie nas do Zakopanego

Podróż Mamry na Mazury

Z Bydgoszczy do Warszawy

Dokąd pojedziemy PKP w Torunia?

Natomiast Toruń obsłuży 20 par połączeń, w tym: 9 do Warszawy, 4 do Krakowa, 4 do Poznania, 2 do Wrocławia, 2 do Katowic, 5 do Trójmiasta i 4 do Olsztyna.