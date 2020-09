Walczyli nie tylko na torze, czyli najsłynniejsze żużlowe bójki [galeria]

Kto awansuje do play off PGE Ekstraligi? Liczba scenariuszy jest ogromna!

Zaledwie dwie kolejki zostały do zakończenia rundy zasadniczej PGE Ekstraligi żużlowej, a my znamy raptem jednego uczestnika fazy play off! O pozostałe trzy miejsca walczy jeszcze aż pięć zespołów. Dla dwójki drużyn z grona: Stal Gorzów, Falubaz Zielona Góra, Włókniarz Częstochow...