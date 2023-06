Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego, z absolutorium i wotum zaufania

- Pan burmistrz blokował niektóre inwestycje na obszarach wiejskich: budowę sali gimnastycznej w Zalesiu, wykup lokalu w Skarpie na powiększenie świetlicy, odwodnienie w Skarpie i Włościborzu i budowę drogi we Włościbórku, przy której mieszkają m. in. cztery osoby niepełnosprawne. Burmistrz ostatnio publicznie we Włościborzu na zebraniu powiedział, że w tym roku droga będzie robiona. Wydaje mi się, że tylko przez moją osobę burmistrz te inwestycje blokuje - oznajmił Antoni Dolny.