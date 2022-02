Walentynki 2022. Wiersz i quiz od Czytelniczki z Brodnicy. Sprawdźcie się!

Walentynki

Walentynki – to dzień uroczy

Wiele par na randkę wyskoczy,

by popatrzeć i pogwarzyć…

a przy kawie ciut pomarzyć.

Słonko już zaświeciło ładnie,

a Walenty śle ukłony zgrabne.

Robi chyba w dobrej wierze

- warto przyjąć je w ofierze.

Tak dla śmiechu i radości,

by nikt z tego się nie złościł.

Po co psuć dobry humorek,

jak napisze do nas amorek...?

Bądźmy wszyscy dobrej myśli,

bo słoneczko nadal błyszczy.

Wznieci w oczach iskrę chęci

i do składania życzeń zachęci!

Walentynka

Quiz kwiatowy na walentynki

1. Kwiat kwitnącej wiśni to:

A. symbol Indonezji

O. symbol Japonii

U. symbol Francji

2. Kwiatek u kożucha to określenie:

P. wybitnej elegancji

G. rzeczy nieodpowiedniej

Y. czegoś wyjątkowo brzydkiego

3. Kwiat paproci to baśniowy kwiat kwitnący raz w roku:

M. w pierwszy dzień wiosny

R. w noc świętojańską

N. w Nowy Roku