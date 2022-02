Walentynki. Nieromantyczny Maraton Horrorów w kinie Helios. Kto się nie boi przyjść? RED

Tym razem kino Helios w Bydgoszczy zaprasza na Nieromantyczny Maraton Horrorów. Przemek Świderski/zdjęcie ilustracyjne

Najbliższy weekend zapowiada się całuśnie i serduszkowo, bo przecież to wstęp do Dnia Zakochanych. Już w poniedziałek, 14 lutego, będą Walentynki 2022. Kto chce wcześniej wprawić się w dobry nastrój, niech zawita do kina Helios w Bydgoszczy. Tam 11 lutego (piątek) odbędzie się Nieromantyczny Maraton Horrorów. Oferta dla par i dla singli też!