Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle po podwyżce wyniosą świadczenia - zobacz wideo

- Tegorocznej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona, np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tyle wyniosą najniższe gwarantowane świadczenia po waloryzacji w 2024 roku

Najniższa gwarantowana minimalna emerytura będzie wynosiła 1780,96 zł brutto, czyli o 192,52 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25 lat).

Do 1780,96 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Obecnie jest to kwota 1588,44 zł brutto. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1335,72 zł brutto (teraz 1191,33 zł brutto), a świadczenie przedemerytalne - 1794,70 zł brutto.