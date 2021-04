Waloryzacja Programu 500 Plus. Niektórzy mówią o znacznym zwiększeniu świadczenia Jakub Stykowski

Jeszcze do niedawna rząd jasno deklarował, że w planach nie ma podwyżki świadczenia 500 plus. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się jednak o możliwości waloryzacji programu 500 Plus.