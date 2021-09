Ważna zmiana dla emerytów i rencistów od września. Te osoby mogą nawet stracić świadczenie! OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Od 1 września 2021 emeryci i renciści mogą dorobić mniej do swojego świadczenia. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2021 do 30 listopada 2021 roku. Przekroczenie limitu może skutkować nawet zawieszeniem świadczeń z ZUS!

Od 1 września weszły w życie ważne zmiany dotyczące emerytów i rencistów w Polsce. Zmieniły się limity, do których można dorobić do emerytury. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2021 do 30 listopada 2021 roku. Przekroczenie limitu może skutkować zmniejszeniem a nawet zawieszeniem świadczeń z ZUS!