Ważne zmiany w telewizji naziemnej w Polsce. Niektóre telewizory mogą nie działać

Duże zmiany w telewizji naziemnej w Polsce. Wchodzi DVB-T2, czyli nowy standard telewizji w Polsce. Nawet kilkuletnie telewizory mogą nie działać! Co to oznacza dla widzów? Kiedy wejdzie w życie? UOKiK podpowiada, jak przygotować się na nową jakość telewizji. Sprawdź koniecznie!Niebawem w całej Polsce, także w Kujawsko-Pomorskiem, wchodzi DVB-T2, czyli nowy standard telewizji. Oglądanie bezpłatnych programów nie będzie możliwe na niektórych odbiornikach telewizyjnych.Jak sprawdzić, czy telewizor będzie odbierać sygnał? Jaki telewizor wybrać, by po zmianach móc odbierać sygnał? I co mogą zrobić posiadacze telewizorów starszego typu, jeśli nie chcą kupować nowych odbiorników? Szczegóły znajdziesz w naszej galerii >>>>>

pixabay.com