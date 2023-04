Waży się los ogródków piwnych w Chełmnie. Trwa drugi przetarg na dzierżawę dwóch miejsc. Zdjęcia

- Ogródek zlokalizowany jest od strony budynku Rynek 27 - dodaje Jolanty Padzik.

Jakie pieniądze z tego tytułu wpływają do miasta z tytułu prowadzenia ogródków piwnych?

- Czynsz dzierżawny jest stały i wynika z zadeklarowanej kwoty przetargowej - wskazuje Jolanty Padzik. - W przypadku wyżej wymienionego ogródka to kwota 2 211.39 zł netto miesięcznie, ponadto przedsiębiorca uiszcza podatek od nieruchomości w wysokości 15,67 zł/miesięcznie.

Obecnie trwa drugi przetarg na dzierżawę gruntów na dwa z trzech punktów gastronomicznych na rynku. Chodzi o oddanie w dzierżawę części płyty rynku na dwa punkty gastronomiczne na okres od 15.05.2023 do 30.09.2028 roku. Każdy z dwóch punktów ma mieć do dyspozycji powierzchnię 190 m2, w części północno – wschodniej strony płyty starówki. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za punkty gastronomiczne wynosi 3136,50 złotych brutto miesięcznie. Oferty można składać do 2 maja do godz.10. Otwarcie ofert - 2 maja, o godz. 12, w biurze CHSIM w Chełmnie.