We włocławskim teatrze nie tylko premiery teatralne. Będą także projekcje filmowe

- Czas pandemii wykorzystujemy intensywnie na to, aby pozyskiwać fundusze zewnętrzne na sprzęt i nasze działania- podkreśla Monika Budzeniusz, dyrektor Teatru Impresaryjnego. - Bardzo cieszymy się z pozyskanych grantów. To zasługa całego mojego

Inwestycje miejskie we Włocławku - Celulozowa, Brzeska, Piwna, Nowomiejska [zdjęcia]

Dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczy programu „Infrastruktura kultury”. Do ministerstwa wpłynęło 809 wniosków, dofinansowanie otrzymało 145 wnioskodawców. Wniosek włocławskiej placówki uplasował się na 48 miejscu.

Efekty starań są widoczne. Teatr Impresaryjny we Włocławku otrzymał ostatnio dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup ekranów kinowych i sprzętu nagłośnieniowego. Z kolei projekt cyklu warsztatów „Scena bez barier” uzyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania.

Jakub Straszewski awansował do finału. Zdobył sympatię Zbigniewa Bońka

Rusza budowa nowego dworca we Włocławku. PKP podpisały umowę z wykonawcą

Projekt zakłada zakup cyfrowego stage boxa, czyli scenicznego modułu miksera umożliwiającego profesjonalne nagłośnienie sceny i zestaw 18 mikrofonów do nagłośnienia koncertów. - Zaplanowaliśmy również zakup dwóch ekranów do projekcji multimedialnych wraz z automatyką oraz system nagłośnieniowy projekcji multimedialnych, w tym w szczególności projekcji filmowych - podkreśla Monika Budzeniusz, dyrektor TI we Włocławku.