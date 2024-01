Weekend w Grudziądzu. Co będzie się działo w dniach 12-14 stycznia? Dokąd się wybrać? Sprawdź

Posłuchaj dobrej muzyki w Akcencie i pomóż chorej nastolatce

Początek o godz. 17. Bilety do kupienia w kasie Akcentu lub sklepie muzycznym „Krys” przy ul. Wybickiego 38 są po 30 zł. Podczas imprezy będą też licytacje.

Koncert charytatywny pod hasłem „Talent to Talent” organizuje grudziądzka młodzież, a dochód z niego zostanie przeznaczony na rehabilitację 15-letniej Oli Frydrychowicz , która walczy z nowotworem kości. Podczas koncertu, który zaplanowano na piątek, 12 stycznia w Akcencie wystąpią:

Koncert kolęd i pastorałek w muzeum

W muzeum w piątek, 12 stycznia zaplanowano koncert chóru męskiego „Echo” pod dyrygenturą Jerzego Cieślaka. Początek o godz. 18. Wstęp wolny. Chór męski „Echo” istnieje od 1925 roku, co oznacza, że w tym roku obchodzi swoje 99 - lecie.

„Od Broadway’u do Grudziądza..." Koncert Noworoczny w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Panel dyskusyjny z Rzeczniczką Praw Dziecka w Marinie

Spotkanie będzie miało otwarty charakter dlatego zainteresowani tematem mogą przyjść do Mariny, gdzie na sobotę, 13 stycznia zaplanowano dyskusję. W panelu, którego hasłem przewodnim będzie: „Dzieci mają głos. Jak skutecznie go chronić”? wezmą udział osoby działające na rzecz ochrony praw dziecka. A będą to: