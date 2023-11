Wystawa gołębi pocztowych w Mroczy. Hodowcy z okręgu Bydgoszcz przywieźli najpiękniejsze ptaki

Co roku okręgowa wystawa gołębi pocztowych odbywa się w innej miejscowości regionu. W tym roku zorganizowano ją już po raz 54. Po kilku latach przerwy wydarzenie wróciło do powiatu nakielskiego.

Licytacje dla Nakła

Oprócz gołębi wystawowych hodowcy przywieźli też do Mroczy ptaki przekazane przez nich na licytację. Dochód z ich sprzedaży zasilił konto oddziału Nakło. Jak informował zebranych prowadzący licytację Czesław Wronka – miłośnicy gołębi z Nakła zbierają na nową kabinę do przewozu ptaków, by można było wyjechać na zachód, do innego kraju, bez problemów i bez większych opłat.