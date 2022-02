Weekend wspinaczki w Bydgoszczy: Best Of Spider V. Będzie rywalizowało ponad 200 osób

Zawody odbędą się w kategorii bouldering czyli wspinaczki na specjalnie przygotowanych na zawody trasach, bez asekuracji liną. Do zawodów zgłosiło się ponad 200 osób z kraju i zagranicy. Będzie to również świetna okazja do kibicowania wpinaczom i obserwowania ich umiejętności.

Program zawodów

Sobota

9:00 – 11:30 – eliminacje kategoria OPEN – grupa 1 – 30 boulderów

11:30 – 14:00 – eliminacje kategoria OPEN – grupa 2 – 30 boulderów

14:00 – 16:30 – eliminacje kategoria OPEN – grupa 3 – 30 boulderów

16:30 – 18:30 – przerwa techniczna, ogłoszenie wyników

18:30 – 21:00 – finały kobiece i męskie – 4 bouldery ze strefą, 6 finalistów, 3 minuty na boulder

Niedziela

10:00 – 12:30 – zawody kategoria krasnale (dzieci do lat 9) - 20 boulderów

12:30 – 15:00 – zawody kategoria dzieci i młodzicy (10-13 lat) - 25 boulderów

15:00 – 17:30 – zawody kategoria starszaki (do lat 16) – 30 boulderów

17:30 – 18:00 – przerwa techniczna, ogłoszenie wyników

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!