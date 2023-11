Wesele 2024 - takie kwoty będziemy dawać w prezencie ślubnym w 2024 roku. Mamy przykłady OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ślub i wesele to bardzo ważne wydarzenie w życiu pary młodej ale także jej rodziny i przyjaciół. I to właśnie najbliżsi powinni uszanować decyzje pary młodej odnośnie ich wesela. To młodzi musza zdecydować czy chcą wystawnej i drogiej imprezy czy skromnej uroczystości. Wesele dla gości zawsze rodzi problem ile powinniśmy wsadzić do koperty w ramach prezentu aby nie popełnić gafy. Sprawdzamy na przykładach internautów, jakie kwoty trafią do kopert w 2024 roku.