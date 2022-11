Te osoby nie dostaną "rozwodu" ślubu kościelnego. Zobacz - tylko w takich sytuacjach można unieważnić ślub kościelny i cywilny

Unieważnienia małżeństwa nie należy mylić z rozwodem, są to bowiem dwie odrębne instytucje. Średni koszt uzyskania unieważnienia małżeństwa, bez uwzględnienia kosztów adwokata, to 2 tys. złotych. Opłaty procesowe to od 900 zł do 2300 zł. Gdy jest potrzebny biegły sądowy, trzeba będzie dodatkowo wydać ok. 500 zł.