Weźcie udział w rajdzie rowerowym gęsi gęgawy z Kruszwicy na Potrzymiech i z powrotem. Po terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Cykliści przemierzą 50-kilometrową trasę ze startem i metą w Kruszwicy. Poprowadzona zostanie ona przez miejscowości: Lachmirowice, Lubstówek, Ostrówek, Potrzymiech (stanica NPT „Rysiówka”), Ostrówek , Ostrowo, Gocanowo.

Wyjazd na trasę, w sobotę, 2 września o godz. 9.30, z parkingu pod siedzibą PTTK w Kruszwicy. W programie: posiłek na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami na temat gęsi gęgawy i NPT.

Zapisy uczestników rajdu przyjmowane są do 31 sierpnia (do godz. 12) pod numerem tel. 519 121 410. Udział w imprezie jest bezpłatny. Ubezpieczenie od NNW we własnym zakresie. Podczas rajdu można będzie zdobyć punkty do odznak: KOT, Kujawsko-Pomorskiej Odznaki Świętego Jakuba oraz Kruszwickiej Odznaki Krajoznawczej.