Więcbork chce wymienić lampy sodowe na ledowe. Trwają rozmowy z Enea Oświetlenie

Burmistrz Więcborka spotkał się dyrektorem Enea Oświetlenie w Poznaniu, Marcinem Woźniakiem. Tematem tego spotkania była modernizacja oświetlenia gminy. Założenie jest takie, by wymienić lampy sodowe na ledowe. Chodzi o to, by było przede wszystkim oszczędniej.

- By przystąpić do procesu, trzeba przygotować dokumentację inwentaryzacyjną oświetlenia, które jest na terenie gminy oraz projekt modernizacji oświetlenia. Były takie sytuacje, że Enea przygotowywała dokumentację na własny koszt, a gminy do inwestycji nie przystąpiły. Spółka ponosiła koszty, a nie miała zakładanych korzyści. Ten temat przedstawimy jeszcze radnym na komisjach – mówi burmistrz Waldemar Kuszewski.