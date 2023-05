Więcborski Rajd Bohater „Morowym Szlakiem”. Zlot 300 harcerzy z województwa kujawsko-pomorskiego [zdjęcia]

Tak wyglądał więcborski harcerski rajd

Nieco krótszą trasą wędrowały patrole zuchowe, które realizowały trop Zawiszacy, a na swoich punktach pokonywały zasieki, brały udział w teatrze, miały do pokonania tor przeszkód, oni też ratowali w szpitalu polowym poszkodowanych, stosując zasady udzielania pierwszej pomocy, organizowali pocztę polową i rzucali granatem do celu.

Około 30 patroli w trakcie wędrówki musiało odnajdywać umieszczone na trasie punkty, na których do wykonania były czasem bardzo skomplikowane zadania:

Wyniki rywalizacji patroli

Każdy rajd to nie tylko możliwość spotkania się z harcerzami z innych drużyn, szczepów, czy hufców, to nie tylko wspólne śpiewy i pląsy, to także rywalizacja patroli, która tym razem wyglądała następująco:

Trasa Zuchowa: