Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w powiecie chełmińskim. Jak było w poprzednich latach? Zdjęcia

Orkiestrowe granie w Lisewie

W Lisewie można wziąć udział w atrakcjach, które dla przygotował sztab WOŚP. Będzie Orkiestrowe Bieganie z KILL, wielkoorkiestrowa kąpiel morsów - transmisja na żywo na facebook'u Biblioteki - Pracowni Kultury. Zagra Dj Synek, a także akustycznie Kostek i Andrzej z GOOD WAY. Transmisja na żywo na facebook'u - Biblioteki Pracowni Kultury. O godz. 18 odbędzie się akcja pn.:"Gorące jest serce Orkiestry" na placu targowym w Lisewie. Zaplanowano: licytacje fantów na facebook 'u oraz kwestę wolontariuszy w gminie Lisewo.

Unisław po raz kolejny odda złote serce dla WOŚP

Przejażdżki na pit-bikeach, wspólne ognisko z kiełbaskami, strefa foodtrucków, namioty animacyjne z tworzeniem karmików, alpinistyczne pokazy strażackie, gra terenowa, akcja poboru krwi, efektowne światełko do nieba. To tylko część atrakcji, jakie przewidziano na jubileuszowy 30. finał WOŚP w Unisławiu. A to wszystko w szczytnym celu.