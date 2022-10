Wielki sukces „młodzieżówek” z powiatu lipnowskiego podczas zawodów wojewódzkich

Podczas XX Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się w Bydgoszczy, pięknie zaprezentowały się „młodzieżówki” z powiatu lipnowskiego. Wśród chłopców zwyciężyła drużyna OSP Karnkowo, a w kategorii dziewcząt trzecie miejsce zajęła reprezentacja OSP Lipno.

Podczas XX Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF, które odbyły się w Bydgoszczy, powiat lipnowski był reprezentowany przez 13 drużyn na 40 biorących udział. Wśród chłopców zwyciężyła drużyna OSP Karnkowo, a w klasyfikacji dziewcząt drużyna OSP Lipno zajęła trzecie miejsce. Drużynie z Wólki, która ostatecznie ukończyła zawody na piątym miejscu, zabrakło odrobiny szczęścia, by znaleźć się na podium.

Rywalizacja na szczeblu wojewódzkim przebiega według wyjątkowo rygorystycznych reguł. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu, nawet rozmowa w trakcie wykonywania zadania, skutkuje punktami karnymi. – Drużyny z powiatu lipnowskiego biorą udział w zawodach wojewódzkich od ponad dziesięciu lat, ale potrzebowały czasu, aby dorosnąć do tej rywalizacji – stwierdza Jerzy Fydrych, sędzia główny XX Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a zarazem naczelnik OSP w Lipnie. – Trzeba nabyć takiego obycia z zawodami, bo trema paraliżuje. W dodatku zawodnicy startują w wieku od 10 do 16 lat i ci młodsi, pomimo punktów preferencyjnych, są na gorszej pozycji. Najwyższe lokaty zajmują drużyny starsze.

Zawodnicy mają do wykonania zadanie bojowe oraz muszą pokonać sztafetę. Tu trzeba uczciwie trenować przez długie tygodnie, by stanąć w szranki z najlepszymi. Trudno też się przygotować, gdy nie ma się do dyspozycji prawdziwego toru. Koszt jego zakupu to wydatek rzędu 18 tys. zł.

– Bardzo ważną rolę odgrywają opiekunowie i ich zaangażowanie – kontynuuje Jerzy Fydrych. – To często decyduje, czy drużyna w ogóle wystartuje w zawodach.

Drużyna z Karnkowa była już bezkonkurencyjna podczas VIII Zawodów Powiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się tydzień wcześniej na boisku Zespołu Szkół w Skępem. Widać było, że są w świetnej dyspozycji. Dziewczęta z Lipna również były najlepsze na szczeblu powiatowym i pojechały do Bydgoszczy, by walczyć o dobre miejsce. – Do zawodów przygotowywałyśmy się ponad miesiąc – zdradza Karina Plisińska, dowódca drużyny dziewcząt OSP Lipno. – Najgorszy był stres. Wiedziałyśmy, że jesteśmy dobrze przygotowane, ale on nas paraliżował. Z zajętego miejsca jesteśmy bardzo zadowolone. Jest to dla nas motywacja do kolejnych treningów.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze są świetnym rozwiązaniem dla młodych ludzi, którzy najchętniej żyliby w wirtualnym świecie. Tu muszą ze sobą współpracować i stworzyć zgrany zespół. W dodatku uczą się dyscypliny i odpowiedzialności za siebie innych.