Wielkie mistrzynie lekkiej atletyki na Alternatywnych Lekcjach WF

– Spotkania z mistrzami sportu działają na dzieci bardzo pozytywnie i jestem przekonana, że dzięki temu mają więcej chęci, by ćwiczyć. Mistrzowi jednak trudniej jest odmówić. A gdy już raz zaczną się ruszać i pokażemy im, że warto to robić, bo to daje radość, to jest większa szansa, że ich przekonamy. Zawsze podkreślam, że przyświeca nam przede wszystkim zaszczepienie radości z uprawiania sportu u dzieciaków, zgodnie z hasłem KINDER Joy of moving: „Zostań Mistrzem Radości” – dodaje Pyrek, ambasadorka KINDER Joy of moving.

W trakcie zajęć, które odbyły się w oddanej do użytku kilka miesięcy temu hali sportowej, dzieci miały możliwość zobaczyć, jak wiele jest niezwykłych urządzeń, które pomagają w ćwiczeniach. Blisko trzysta dzieciaków z dwóch szkół nr 1 i 2 w Czarnej Białostockiej, szkoły w Sobolewie i szkoły w Czarnej Wsi Kościelnej, ćwiczyło m.in. na symulatorach narciarskich, trenażerach sportowych, ergometrach wioślarskich, refleksomierzach, rowerach stacjonarnych, czy specjalnych ściankach wspinaczkowych.