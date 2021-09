Wielkie święto Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej coraz bliżej. Zespół Katarzyny Becmer obchodzi 30-lecie

Rypińska grupa przyzwyczaiła w minionych latach do regularnych i znaczących sukcesów. Tancerki i tancerze mają na swoim koncie m.in. dwukrotny triumf na Letnim Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego w Wiśle, zwycięstwo na międzynarodowym festiwalu w Chorwacji czy trzecie miejsce na mistrzostwach Polski w Opolu Lubelskim.

Na początku czerwca Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa wywalczyła trzy tytuły mistrza Polski w zawodach World Artistic Dance Federation w Bydgoszczy. Znakomicie spisali się także soliści, którzy przywieźli kilka medali. W maju rypińskie tancerki wzięły udział w Lidze Tanecznej WADF w Warszawie. Efekt to dziewięć złotych medali, trzy srebrne, a także puchar za zdobycie pierwszego miejsca.

Młodzież ma za sobą występ w teledyskach zespołu Sorry Boys, do utworów: „Zwyczajne cuda” i „Miasto Chopina” (do tej piosenki powstała autorska choreografia). Oba nagrania zostały zarejestrowane w Rypinie i okolicach, promowały trzeci studyjny album formacji zatytułowany „Roma”. Młodzi artyści współpracują z uznanymi choreografami i tancerzami m.in. z Bartłomiejem Szarżanowiczem i Leszkiem Cichockim.