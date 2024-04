Wielkie święto szachów znów w Katowicach! Gwiazdy zagrają o Puchar 100-lecia

Festiwal Szachowy w Katowicach wpisał się już na stałe w kalendarz najważniejszych szachowych imprez. W tym roku będzie on miał jednak szczególny charakter, ze względu na stulecie Śląskiego Związku Szachowego. – Jesteśmy dumni z historii śląskich szachów i chcemy ją odpowiednio celebrować. W trakcie ostatniego kwietniowego weekendu będziemy nawiązywać do historii oraz najważniejszych wydarzeń i osób dla szachów na Śląsku. A przy tym będziemy cieszyć się też fantastycznymi turniejami szachowymi oraz uroczystą galą 100-lecia – mówi prezes Śląskiego Związku Szachowego Andrzej Matusiak.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 26 kwietnia, rozgrywkami o PGNiG Termika Drużynowy Puchar Polski w Szachach Błyskawicznych, a, choć zapisy do turnieju jeszcze trwają to już wiadomo, że wystąpią w nich dwie najmocniejsze polskie drużyny – Hetman GKS Katowice i Gwiazda Bydgoszcz. Natomiast przez dwa kolejne dni młodzi szachiści w kategoriach do lat 8, 10, 12 i 14 zagrają w tradycyjnym Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a najważniejszym sportowym wydarzeniem Festiwalu będzie turniej o Puchar 100-lecia Śląskiego Związku Szachowego w kategorii open. Wszystkie turnieje odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.