Wielkie święto zapaśnicze w Białogardzie. Za nami Enea Polska Gala Zapaśnicza!

W drugiej walce wieczoru Chołuj w kategorii do 68kg stoczyła dużo bardziej wyrównany bój z Węgierką Noemi Szabados, aktualną brązową medalistką młodzieżowych mistrzostw Europy. Choć punktowała tylko zapaśniczka pochodząca z Białogardu to rywalka dobrze zaprezentowała się na macie.

Kamil Czarnecki (MKZ Unia Racibórz) rywalizujący w kategorii do 77kg po efektownej walce pokonał Aleksan dra Mielewczyka (AZS AWF Warszawa), choć jeszcze na nieco ponad minutę przed końcem walki przegrywał 5-7, ostatecznie po dwóch sprowadzeniach do parteru wygrał walkę 3-1 (9:8).

W stylu klasycznym oglądaliśmy trzy znakomite walki z udziałem naszych medalistów olimpijskich oraz mistrzostw Europy czy świata. Do niespodzianki doszło w starciu w kategorii do 97kg, gdzie Artiom Shumski (KS Sobieski Poznań) pokonał Tadeusza Michalika (KS Sobieski Poznań). 25-latek pochodzący z Białorusi, a mający polskie obywatelstwo zapaśnik w tym roku został wicemistrzem Polski seniorów (w finale przegrał z Michalikiem) oraz międzynarodowym mistrzem Polski.

W trzeciej walce w stylu klasycznym Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski) pokonał Romana Pacurkowskiego (AZS AWF Warszawa). Losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund, a ostatecznie choć na tablicy wyników widniał wynik remisowy (7-7) zwycięzcą okazał się być Bernatek, który jako ostatni zdobył punkty w walce. Walka obfitowała w efektowne akcje rzutowe co przyniosło owację wśród zgromadzonej publiczności.

W rywalizacji do 57kg pewne zwycięstwo przed czasem odnotowała Anhelina Łysak (MKS Cement-Gryf Chełm) z Julią Nowicką (AKS Białogard). Piąta zapaśniczka świata ze sporą rezerwą podeszła do walki z pięć lat młodszą rywalką i w każdej kolejnej minucie punktowała ostatecznie wygrywając przed czasem pod koniec pierwszej rundy.

Ponadto Natalia Walczak (MLUKS Karlino) pewnie pokonała Joannę Samsonowicz (WLKS Nowe Iganie) w kategorii do 53kg, Volodymir Kornilov z Ukrainy wygrał z Adamem Bieńkowskim (UKS Zapasy Kołobrzeg) w stylu wolnym w kategorii do 57kg, Damian Korbus również w stylu wolnym pokonał Kacpra Śledzia w rywalizacji do 92kg, a Węgier Zoltan Mate Mizese pokonał zapaśnika gospodarzy Bartosza Lisa w kategorii do 65kg w stylu wolnym.