Wiemy, kim jest Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka "Sanatorium miłości 6". Zobaczcie zdjęcia OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Rewolucja w "Sanatorium miłości 6". Maria Luiza z Gliwic zrezygnowała z udziału w programie. W miejsce pojawiła się nowa kuracjuszka. To Marysia, emerytowana pielęgniarka z Łodzi. Co o niej wiemy? Szczegóły w naszym artykule. Zajrzyjcie też do naszej galerii zdjęć.