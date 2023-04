Wieżowce przy alei Kopernika 1, 3, 5 w Inowrocławiu mogą być pozbawione wody, bo hydrofornia jest w "agonalnym" stanie

- Oczywiście, że nie. Dla mieszkańców tych trzech wieżowców nie jest to absolutnie nowa sprawa. W piśmie z 2012 roku ówczesny prezes KSM zwraca się do nich o rozstrzygnięcie sprawy dostarczenia wody do mieszkań. Proponuje dwa rozwiązania, z których jedno rekomenduje. Polega ono na montażu zestawów hydroforowych w każdym z budynków. Myślę, że pan prezes wysłał to pismo miedzy innymi dlatego, że w tym czasie nasz spółka PGKiM rozpoczęła inwestycję na Kopernika 4 i Wawrzyniaka 15, montując w dwóch naszych budynkach własne hydrofornie. Powstały w piwnicach tych wieżowców i zaopatrują je w wodę po 11 piętro - mówi zastępca prezydenta Inowrocławia.

Przy okazji zadaje on pytanie, czy któraś ze stron - mieszkańcy lub spółdzielnia - jest zaskoczona sytuacją, tym co dzieje się wokół hydroforni?

- Sprawa dotyczy hydroforni, która dostarcza wodę do trzech budynków będących własnością KSM. Do 2012 roku ta hydrofornia zaopatrywała w wodę także dwa budynki, przy alei Kopernika 4 i ulicy Wawrzyniaka 15, będące własnością miasta - informuje Wojciech Piniewski.

Dodaje on również, że od momentu otrzymania ekspertyzy regularnie prowadzi korespondencję z zarządem KSM, proponując spółdzielni dwa rozwiązania do wyboru - przejęcie w nieodpłatne użytkowanie budynku wraz z urządzeniami hydroforni lub montaż w każdym z trzech wieżowców własnych zestawów hydroforowych.

W październiku 2022 roku spółdzielnia poinformowała ratusz, że właściciele mieszkań w blokach na Kopernika 1, 3, 5 nie wyrazili zgody na budowę indywidualnych zestawów hydroforowych, a spółdzielnia mieszkaniowa nie jest zainteresowana nieodpłatnym przejęciem starej hydroforni.

- To tak, jakby spółdzielnia powiedziała - to nie nasz problem. A z drugiej strony wie, że to jest tylko jej problem, skoro co rusz pisze w tej sprawie do mieszkańców - komentuje Piniewski. I dodaje, że w związku z zaistniałą sytuacją postanowił o wszystkim poinformować mieszkańców, którzy muszą wiedzieć, że za chwile mogą pozostać bez wody.