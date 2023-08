Wiklina papierowa - jak ją zrobić krok po kroku. Sploty, wzory i ozdoby

Coraz więcej osób woli samodzielnie przygotowywać ozdoby. Jest to z pewnością tańsze rozwiązanie niż wycieczka do sklepów z dekoracjami do domu. Jedną z możliwości jest wykorzystanie papierowej wikliny, która następnie posłuży do wyplatania różnych przedmiotów. Można ją w łatwy sposób przygotować, a potrzebujemy do tego tylko kilku rzeczy:

kawałki papieru,

patyczki do szaszłyków,

klej.