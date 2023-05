Wiktor Paczkowski z Włocławka z medalem mistrzostw Europy. Historyczny sukces boksera Championa

- W moim domu od zawsze panował duch sportu. Mama w szkole uprawiała lekkoatletykę i chciała, aby jej dzieci również znalazły radość w uprawianiu sport, a może i sposób na życie - mówi Wiktor Paczkowski. - Jedna z moich sióstr Wiktoria Tomczak to wielokrotna mistrzyni Polski w judo, obecnie jest trenerką (druga siostra została lekarzem). Jako dziecko byłem słabego zdrowia, ale ćwiczenia od bardzo wczesnego dzieciństwa pomogły mi dojść do formy. Po judo trenowałem przez chwilę kickboxing. Dopiero kiedy spotkałem na swojej sportowej drodze trenera Roberta Osmólskiego z Championa Włocławek i zacząłem pod jego okiem ćwiczyć, okazało się, że to właśnie boks będzie moim sposobem na życie. To moja wielka pasja, która daje mi radość i satysfakcję.