Wiosenne i wielkanocne dekoracje z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz wianki na drzwi i stroiki na stół

Jakie kwiaty doniczkowe do dekoracji wiosennych i wielkanocnych?

Hiacynty, bratki, stokrotki, azalie, hortensje, żonkile – to tylko część kwiatów doniczkowych kojarzonych z wiosną. Już są w kwiaciarniach. Przy plusowych temperaturach można je mieć na balkonie lub w ogrodzie. Można sadzić do gruntu lub w doniczki. By cieszyły oko, warto skupić się na doborze kolorystycznym roślin. Niewątpliwie najbardziej widoczne są żółte kwiaty. Elegancji kompozycji możemy dodać łącząc je z kwiatami białymi czy roślinami zielonymi. Jeśli lubimy „full kolor”, pstrokate połączenia barw, to możemy zdecydować się np. na różnokolorowe bratki.