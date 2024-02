Właścicielka hostelu na Wyżynach w Bydgoszczy oskarżona. W pożarze życie straciły 4 osoby

zarzuty, między innymi sprowadzenia zagrożenia katastrofy.

Płomienie zabrały życie czterem osobom

Przypomnijmy, że pożar wybuchł 24 sierpnia 2022 roku. Zginęły 71-letnia kobieta, jej roczna wnuczka oraz mężczyzna. Do szpitali przewieziono w sumie 13 osób, w tym dwóch strażaków. Trzy osoby były w stanie zagrażającym życiu. Mieszkańcy, którzy wyszli bez szwanku, zostali przewiezieni do schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Kilkanaście dni później w specjalistycznej klinice leczenia oparzeń zmarła kolejna poszkodowana w tym zdarzeniu.

- To nie jest hostel. Po prostu wynajmuję lokale indywidualnie, to prywatny dom - utrzymuje Magdalena U. - Wcześniej nikogo nie obchodziło, czy są odpowiednie przejścia, czujniki dymu i inne zabezpieczenia.

Dwa śledztwa, jedno umorzone

Początkowo dociekano, czy zarzewiem ognia mógł być niedopałek papierosa. Analizowana była również wersja, według której doszło do zapalenia się telewizora. Ostatecznie prokuratura nie zebrała dowodów obciążających 75-latka. Kluczowa była tu opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa. Nie udało się jednoznacznie wskazać, co stało się przyczyną pożaru. Mężczyzna został wypuszczony z aresztu, a postępowanie, w którym występował jako obwiniony, umorzono.

Ogień przed 13 laty

To nie pierwszy raz, kiedy na posesji doszło do pożaru. Poprzednio wybuchł w maju 2011 roku. Informowaliśmy o tej sprawie. na miejscu spotkaliśmy świadków, którzy opowiedzieli o okolicznościach zdarzenia.

Gdyby nie reakcja mieszkanki, ogień strawiłby doszczętnie budynki. Tamtej nocy wiał silny wiatr. Z ogniem walczyło siedem zastępów strażaków. Akcja gaśnicza rozpoczęta w nocy, przeciągnęła się do godziny 7 rano. Spłonął dach i pomieszczenia na piętrze w dwóch szeregowych budynkach w podwórzu.

W tej sprawie też trwało śledztwo. A okoliczni mieszkańcy tworzyli własne teorie na temat przyczyn pożaru. Większość wiązała go z lokalem "Biznesmen Club", działającą wtedy w zabudowaniach na tyłach posesji.

- Na szczęście moja rodzina nie ucierpiała w tym pożarze - mówił Jan Śliwiński, ówczesny właściciel posesji. Zapewniał, że gdy doszło do pożaru, klub już nie funkcjonował. - "Night Club" w podwórzu nie istnieje od października (2010 roku, red.). Przynajmniej ja już go nie prowadzę. Teraz mam tam dzierżawcę. Nigdy nie miałem wrogów. Nie sądzę, żeby to było podpalenie. Strażacy mówili, że mogło dojść do zwarcia instalacji. Może zapalił się czajnik elektryczny?