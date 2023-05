Włożył psa do worka i utopił w stawie. Policjanci z Rypina zatrzymali 49-latka

- Na miejsce, gdzie miało dojść do przestępstwa pojechali policjanci - mówi asp. sztab. Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. - Tam też ujawnili truchło psa, które zabezpieczyli do dalszych badań. Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że sprawca przyszedł nad staw z wypełnionym workiem, który najpierw wrzucił do wody, a następnie po pewnym czasie go wyciągnął. Jak się później okazało, wewnątrz był pies.