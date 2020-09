Wniosek o 300 Plus. Pamiętaj o tym ważnym terminie!

Ponad 113 tysięcy rodziców z naszego regionu złożyło już wniosek o świadczenie z programu „Dobry start”. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas do 30 listopada.

To już trzeci rok obowiązywania jednorazowego świadczenia „Dobry start”. Potocznie jest nazywane „300 plus” albo „Wyprawką szkolną” , bo to właśnie na zakup plecaka, zeszytów czy innych przyborów najczęściej rodzice przeznaczają otrzymane, dodatkowe pieniądze. Wnioski drogą tradycyjną oraz online Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać do 30 listopada br. zarówno drogą tradycyjną (np. drogą pocztową) od 1 sierpnia, jak również drogą elektroniczną - od 1 lipca. W pierwszym przypadku można to zrobić w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń).

W drugim przypadku dostępne są m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Z kolei wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

W Wydziale Prasowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informują, że do tej pory w programie „Dobry start” złożono 2,66 mln wniosków. Mowa tu zarówno o wnioskach online, jak i papierowych. Z naszego regionu wpłynęło 113,3 tys. wniosków. Najwięcej złożono ich na Mazowszu (317,9), na Śląsku (279,6), w Wielkopolsce (200,7), w Małopolsce (177,3) oraz na Dolnym Śląsku (156,4). - Przyznano już ponad 3 miliony świadczeń - dopowiadają w Wydziale Prasowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

300 plus nie dla studentów czy przedszkolaków W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, o pieniądze na wyprawę szkolną mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia lub do 24. roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Pieniądze przysługują również na dzieci w pieczy zastępczej. W tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie.

Od 1 sierpnia 2019 roku rozszerzył się też krąg osób uprawnionych do otrzymania tych pieniędzy. Mogą się o nie starać również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Nie przysługuje jednak z urzędu. Zatem aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Uwaga! 300 plus nie przysługuje studentom, przedszkolakom oraz uczniom zerówki.

