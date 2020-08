Wniosek o wgląd do pracy maturalnej. Maturzysto, walcz o każdy punkt! Sprawdź, co musisz zrobić

Do okręgowych komisji egzaminacyjnych wpływają wnioski od maturzystów o wgląd do prac, bo przy rekrutacji na studia liczy się każdy punkt. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy maturalnej. Szczegółowe informacje, także o zasadach obowiązujących w związku z pandemią podczas wizyty w OKE znajdziecie na kolejnych stronach. Zasady te dotyczą również wglądu do innych prac egzaminacyjnych, np. egzaminu ósmoklasisty.

