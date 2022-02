Wnioski gminy Sępólno w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycji zgłasza do drugiej edycji?

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Samorząd sępoleński zdecydował, o jakie inwestycje będzie się ubiegał w drugiej edycji Polskiego Ładu z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Gmina zamierza złożyć pięć wniosków, w tym dwa z funduszu popegeerowskiego w każdym zakresie finansowym: do 5, 30 i 65 mln zł.

Na wspólnym posiedzeniu komisji z wszystkimi radnym zapadły konkretne ustalenia. Wnioski złożone w ramach Polskiego Ładu dotyczą budowy Domu Dziennego Pobytu (do 5 mln zł), infrastruktury kanalizacyjnej, głównie na terenach wiejskich (do 30 mln zł) i budowa dróg na terenach wiejskich (do 65 mln zł).

Z kolei w ramach inwestycji na terenach popegeerowskich samorząd chce się ubiegać o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Zbożu i budowy drogi w Komierowie, na osiedlu między blokami w Kawlach i Skarpie, drogi gminnej w Iłowie i dokończenie remontu w Siedlisku.