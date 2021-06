Woda w jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy będzie czystsza! Właśnie trwają prace z wykorzystaniem unikalnej technologii

Zdzisława Marciniak, dyrektor Wydziału Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urzędu Miejskiego w Brodnicy podkreśla, że wprowadzenie mikroorganizmów występujących w preparatach ACS Poland może spowodować pogorszenie stanu wody, ale tylko przez kilka najbliższych dni i te niedogodności ustąpią. Przemysław Karwowski, prezes zarządu ACS Poland Sp. z o. o. dodaje, że wspominane okresowe zakwity glonów mają związek z tym, że w chwili "przepracowywania" mułu przez mikroorganizmy z osadów dennych uwalniają się, zmagazynowane tam od lat, związki fosforu i azotu. Jest to normalne zjawisko, które potem zaniknie. Z powodu możliwego pogorszenia jakości wody miasto podjęło decyzję, aby prace oczyszczające przeprowadzić przed 1 lipca, gdy kąpielisko nad Niskim Brodnem będzie czynne, a nad bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik.

Po oczyszczeniu jeziora jego dno ma być odmulone o minimum 30% rocznie, woda ma być bardziej przejrzysta, bez odorów pochodzących z procesów gnilnych zachodzących w mule. Koszt tych prac w 2021 r. wyniesie 98 tys. zł, a jeśli do przyszłego roku nie uda się uzyskać oczekiwanego efektu w postaci oczyszczenia o 30%, to firma ACS Poland Sp. z o.o. w 2022 r. oczyszczanie jeziora przeprowadzi ponownie, ale na własny koszt.

- Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono komisyjne pomiary kontrolne: przejrzystości wody Krążkiem Secciego i pomiary ilości mułu w oczyszczanej części jeziora – najwyższa wartość ilości mułu, w jednym z punktów pomiarowych podczas pomiarów to aż 240 cm

Przemysław Karwowski, prezes zarządu ACS Poland Sp. z o. o. podkreśla, że metoda stosowana do oczyszczenia jeziora Niskie Brodno jest jedyną, udokumentowaną w literaturze naukowej technologią, dzięki której można odmulać zbiorniki wodne bez spuszczania wody, bez stosowania urządzeń mechanicznych typu koparki czy refulery. Kolejne badania wody w jeziorze Niskie Brodno wykonane zostaną po zakończeniu wspomnianych prac oczyszczających.

Podkreślmy, że w ramach prac, które mają się rozpocząć jesienią 2021 r. na pomoście nad jeziorem Niskie Brodno ma się znajdować dwupoziomowa wieża do skoków oraz ścianka wspinaczkowa, a także leżaki do opalania, a sam pomost ma być oświetlony. Mieszkańcy będą także mogli korzystać z hamaku - siatki, zjeżdżalni, z której będzie się ślizgać wprost do brodzika dla dzieci, a także z wodnego placu zabaw z urządzeniami natryskowymi.

Znajdzie się także miejsce dla żeglarzy i wędkarzy. Dla pierwszych powstanie specjalny pomost do cumowania łodzi, kajaków, jachtów, dla drugich - plac rekreacyjny. W ramach inwestycji utworzony ma zostać także plac do ćwiczeń, wiata grilla i budynek hangaru z zapleczem oraz slip do wodowania łodzi.

Co ważne, mieszkańcy będę mieli przebieralnię z prawdziwego zdarzenia z toaletami i prysznicami. Ten parterowy budynek ma być także połączony z biurami, a nawet kioskiem z pamiątkami, napojami i słodyczami. Z przebieralni będziemy mogli przejść do pomostu kąpielowego kładką, która ma także być tarasem do spożywania w tym miejscu zakupionych słodyczy.

Zbudowany ma zostać także mostek, dzięki któremu będziemy mogli przejść do istniejącego z drugiej strony jeziora pomostu. Warto zaznaczyć, że będą pod nim mogły przepływać łodzie.

Pojawi się także parking z dwudziestoma miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób niepełnosprawnych.