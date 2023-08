Wojewoda Bogdanowicz przypomina o milionach rządowego wsparcia dla Inowrocławia

To nie był zły czas dla Inowrocławia. Rządowe wsparcie wyniosło ponad 66 milionów złotych

Podkreślił, że ostatnie lata dla Inowrocławia, jeśli idzie o wsparcie rządowe, to wcale nie taki zły czas . To 66,5 mln zł dofinansowania na inwestycje.

- Jednak największą inwestycją inowrocławską jest program 500 plus, który przeobraża się w 800 plus. Do tej pory do inowrocławskich rodzin dotarło 356 milionów złotych - przypomniał Mikołaj Bogdanowicz.

Zdaniem wojewody, zadłużenie Inowrocławia maleje

Podczas konferencji prasowej podał dane o spadku zadłużenia Inowrocławia w stosunku do dochodów miasta. I tak w 2010 roku wynosiło ono 55 proc., w 2015 - 36 proc., a w 2022 - 28 proc.

Była też mowa o dochodach miasta. W 2010 roku było to niecałe 207 mln zł, 2015 - 268 mln zł, a w 2022 - 406 mln zł. Wojewoda przypomniał, że dochody, to m. in. wpływy do budżetu z podatków PIT i CIT, a te uzależnione są od polityki rządu. W 2010roku suma podatku PIT i CIT w budżecie Inowrocławia wyniosła - 40 mln zł, w 2015 - 54 mln zł, a w 2022 - 81 mln zł plus 9,3 mln zł w ramach rekompensaty rządowej na skutek obniżki podatków.