Banery na ulicach Inowrocławia - akcja informacyjna czy prekampania wyborcza?

Kampania banerowa. Stanowisko radnego miejskiego Inowrocławia Marcina Wrońskiego

Inowrocławianie powinni zadać sobie pytanie, dlaczego zapewnienie pozycji politycznej prezydenta ma odbywać się ich kosztem i to nie małym. Jednym z nich jest finansowana z budżetu miasta antyrządowa kampania banerowa, a drugim bardziej dotkliwy dla mieszkańców, to ciągły konflikt z rządem, który ma na celu budowanie wizerunku i pozycji Ryszarda Brejzy, jako pierwszego antypisowskiego prezydenta w Polsce, i ma być wianem wniesionym do senackiego komitetu wyborczego.

Stanowisko miasta Inowrocławia na oświadczenie radnego Marcina Wrońskiego

Nie byłoby potrzeby informowania mieszkańców o tym poprzez wspomniane plakaty, gdyby nie nieustanne pytania, wnioski, uwagi kierowane do prezydenta od inowrocławian w sprawie powyższych inwestycji. Prezydent ma obowiązek, nie tylko prawo, do informowania mieszkańców o ważnych dla nich sprawach. Koszt tej akcji informacyjnej zamyka się kwotą ok. 2 tys. zł netto, a koszt podobnych tablic, których umieszczanie wymusił na nas rząd (ostatnie rozporządzenie z 20 grudnia 2021 r. dotyczące określenia działań informacyjnych o realizacji zadań powyżej 1 mln zł przy udziale dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na ulicach, z częściową dotacją rządową wyniósł aż ok. 20 tys. zł. Prezes Rady Ministrów w przywołanym rozporządzeniu zadbał nawet o podanie wymiarów tablic - bannerów, miejsc ich wyeksponowania, minimalnego okresu ich eksploatacji - wszystko to na koszt inowrocławskich podatników. Skoro rząd nakazuje informowanie mieszkańców o uzyskanym dofinansowaniu rządowym (na nasz koszt), to tym bardziej mamy obowiązek informowania o nieuzyskaniu go.