Wojewoda Kujawsko-Pomorski: - Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek trafiało do samorządów takie wsparcie

Do świąt jeszcze trochę, a panu przypadła w udziale rola świętego Mikołaja.

W ten sposób o tym nie pomyślałem [śmiech]. Ale rzeczywiście, to co się wydarzyło w poniedziałek, czyli ogłoszenie wyników naboru w ramach Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych, to rzeczywiście przełomowy moment dla wielu samorządów w województwie kujawsko-pomorskim. 1 miliard 260 milionów trafi przede wszystkim na inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjnych. Są też inwestycje w szkoły oraz ciekawe projekty innowacyjne, które zmienią rzeczywistość w samorządzie i dadzą dodatkowy impuls rozwoju. Więc niech i tak będzie, że wojewoda wciela się w rolę św. Mikołaja…

...który uczniom chwalącym się szóstką ze sprawowania obdarowuje, a dla pyskatych ma rózgę.

To subiektywna ocena. Trzeba pamiętać, jakie zasady funkcjonowały w ramach tego programu. A podstawową zasadą był zrównoważony rozwój