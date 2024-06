Wojewoda kujawsko-pomorski powołał konsultantów medycznych. Zobacz, kogo konkretnie

Z jednej strony, to dla nas ogromne wyróżnienie i ogromny zaszczyt, ale także olbrzymia odpowiedzialność, którą Państwo na nas nakładają. Mamy nadzieję wywiązać się z tej odpowiedzialności, przede wszystkim dla podnoszenia jakości i standardów opieki medycznej w naszym województwie. Będziemy się starać jak najlepiej i jak najrzetelniej wypełniać powierzone nam funkcje, na następną 5 - letnią kadencję

Chciałbym Państwu podziękować, że zdecydowali się Państwo pełnić odpowiedzialną funkcję konsultantów wojewódzkich. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, bo każdy z Państwa ma ogromny dorobek naukowy, medyczny oraz pracy, w służbie zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Jestem przekonany, że to będzie dobra współpraca

Wśród nominowanych konsultantów są osoby, które już tę funkcję pełniły, ale też jest kilka zupełnie nowych. W trakcie uroczystości Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski podkreślił, jak ważne funkcje pełnią wojewódzcy konsultanci w dziedzinie ochrony zdrowia oraz to, że nominacje te wiążą się z nieustannym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji. -

– powiedział z kolei dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, który ponownie został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych.

Konsultanci wojewódzcy, powoływani są przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2024 r. poz. 69). Wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej - w tym wydają opinię, czy dana instytucja powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia). Wnioskują, do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki. Czy też - na wniosek wojewody - wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki do tego, aby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.