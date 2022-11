Wojewódzkie podsumowanie sezonu ratowników WOPR. Zdjęcia

Uroczyste podsumowanie sezonu 2002 w województwie kujawsko - pomorskim odbyło się w auli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podsumowano miniony sezon i odebrano certyfikaty ukończenia szkolenia. Świeżo wykwalifikowani ratownicy złożyli oficjalne zaprzysiężenia, wręczone zostały odznaczenia i gratulacje.

Z WOPR w Chełmnie listy gratulacyjne otrzymali: Wojciech Różycki, Miłosz Podkański i Dariusz Kochański. Gratulacje wyróżnionym złożyli między innymi: marszałek Piotr Całbecki, prezes WOPR w województwie Maciej Banachowski i prezes WOPR w Chełmnie - Franciszek Trzciński.

- Wszystkim tym, którzy zdecydowali się służyć społeczeństwu w potrzebie, chcę podziękować i pogratulować podjętej decyzji. Praca ratowników wodnych to nie tylko patrole latem nad jeziorami, to także całoroczna praca. Bycie ratownikiem to powód do dumy! - mówił marszałek Piotr Całbecki. - Witam tych, którzy każdego dnia i o każdej porze są gotowi służyć innym i nieść pomóc, bez względu na to, gdzie znajdują się w chwili zagrożenia. Dziękuję każdemu ratownikowi i prezesowi kujawsko-pomorskiego WOPR Maciejowi Banachowskiemu. Nasza współpraca jest wzorcowa i daje fantastyczne, trwałe efekty, z których każdego dnia korzystają mieszkańcy naszego regionu.