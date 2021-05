Wójt i gmina z powiatu wąbrzeskiego na podium rankingu Dziennika Gazety Prawnej "Perły Samorządu 2021"

Wyróżniono także najlepszego włodarza, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także Liderów Dobrych Praktyk w czterech obszarach: gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki oraz środowiska.

W nowej kategorii, czyli gmina do 5 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajęła Podkowa Leśna w powiecie grodziskim, a drugie gmina Płużnica w powiecie wąbrzeskim. Na trzecim miejscu uplasował się Czarny Bór w powiecie wałbrzyskim.

Z kolei najlepszym włodarzem spośród gmin do 5 tys. mieszkańców został Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica.

- To nagroda dla całej naszej lokalnej społeczności. Dlatego dziękuję wszystkim moim współpracownikom, radnym, sołtysom i mieszkańcom za zaangażowanie we wspólną realizację strategii rozwoju naszej gminy!

Ta nagroda przychodzi w trudnym dla nas momencie. W czasie, kiedy gmina jest karana brakiem dotacji rządowych tylko za to, że jako wójt posiadam własne poglądy i inne spojrzenie na rozwój kraju niż politycy partii rządzącej. Ta nagroda jest dla mnie potwierdzeniem, że jako gmina idziemy jednak właściwą drogą. Trzymam kciuki za wszystkich samorządowców, którzy pomimo tych złych praktyk władzy centralnej, pozostają wierni swoim przekonaniom!